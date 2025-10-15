Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein leerstehendes Wohnhaus in Saarbrücken hat in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an dem Haus im Westen der Stadt habe das Gebäude bereits vollständig in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Da das Haus leer stand, habe sich dort niemand aufgehalten. Teile des Gebäudes und das Dach seien der Einschätzung eines THW-Baustatikers zufolge einsturzgefährdet. Insgesamt seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Neben THW und Feuerwehr seien auch Polizei, Rettungsdienst und die Stadtwerke im Einsatz.

