Ein Gebäude in Riegelsberg sollte abgerissen werden, dann stürzte es ein. Wegen des Einsatzes konnte die Saarbahn vorübergehend nicht fahren.

Riegelsberg (dpa/lrs) - Der Einsturz eines leerstehenden Hauses hat zeitweise den Saarbahn-Verkehr in Riegelsberg beeinträchtigt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das baufällige Gebäude, das abgerissen werden sollte, stürzte am Dienstagabend ein.

Die Einsatzmaßnahmen blockierten am Morgen zeitweise noch die Strecke der Saarbahn zwischen Riegelsberg Süd und Etzenhofen, wie die Saarbahn GmbH mitteilte. Inzwischen ist der reguläre Betrieb der Saarbahn wieder aufgenommen worden. Die genaue Ursache für den Einsturz des Hauses ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen laut Polizei bislang nicht vor.