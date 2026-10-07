Ein Gebäude in Riegelsberg sollte abgerissen werden, dann stürzte es ein. Wegen des Einsatzes kann die Saarbahn vorerst nicht fahren.

Riegelsberg (dpa/lrs) – Im saarländischen Riegelsberg ist ein leerstehendes Haus eingestürzt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das baufällige Gebäude, das abgerissen werden sollte, stürzte am Dienstagabend ein. Die Einsatzmaßnahmen blockierten am Mittwochmorgen noch die Strecke der Saarbahn zwischen Riegelsberg Süd und Etzenhofen, wie die Saarbahn GmbH mitteilt. Für den betroffenen Abschnitt sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Dies werde voraussichtlich bis 8 Uhr andauern.