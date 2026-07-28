Der 70 Jahre alte Täter griff bei dem Angriff im Keller des Wohnhauses der Frau auch zu einer Rohrzange. Bevor er floh, stahl er obendrein die Autoschlüssel und die Bankkarte des Opfers.

Bad Kreuznach (dpa) – Nach einer tödlichen Hammer-Attacke auf seine Ex-Partnerin ist ein Mann vom Landgericht Bad Kreuznach zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Die Richter befanden den 70-Jährigen unter anderem des Mordes und des Raubes mit Todesfolge für schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest, damit ist eine Entlassung nach 15 Jahren Haft nahezu ausgeschlossen. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht.

Der Mann soll sein Opfer im Oktober 2025 in Bad Kreuznach getötet haben. Einige Tage vorher soll sich die Frau nach einer zehnjährigen Beziehung von dem Deutschen getrennt haben. Am Tattag sollen sich die beiden in der Wohnung der Frau getroffen haben, der Umzug des Mannes war geplant. Im Keller des Hauses soll der Mann dann mehrfach mit dem Hammer sowie mit einer Rohrzange auf die Frau eingeschlagen haben.

Das 66 Jahre alte Opfer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Brüche mehrerer Gesichtsknochen und starb kurz darauf. Der Mann wiederum soll aus der Wohnung der Frau noch ihre Autoschlüssel sowie eine Bankkarte gestohlen und mit der Karte Geld an einem Automaten abgehoben haben.