Prozesse
Lebenslang für Mord an Ex-Geliebter – Mann legt Revision ein
Landgericht und Amtsgericht Trier
Landgericht und Amtsgericht Trier
Harald Tittel. DPA

Wegen Mordes bekommt ein Mann aus dem Saarland eine lebenslange Haftstrafe. Nun geht er in Revision, wie sein Anwalt sagt.

Lesezeit 1 Minute

Trier/Saarbrücken (dpa/lrs) – Für den Mord an einer seiner Ex-Geliebten auf einem Parkplatz bei Hermeskeil verurteilte das Landgericht Trier einen 35-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe: Gegen die Entscheidung legt der Saarländer nun Revision ein, teilte sein Anwalt Marius Müller in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die 28-Jährige im Juni 2025 erschossen hat, weil sie die außereheliche Affäre auffliegen lassen wollte. Er habe diese Offenbarung rächen wollen, hatte die Vorsitzende Richterin gesagt. Der Mann hatte sich am Tattag von der Frau nach einem Jahr Affäre getrennt.

Die Verteidigung plädierte für eine Verurteilung wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft. Sein Mandant habe die Tat aus einer akuten Bedrohungslage heraus begangen, hatte Müller in seinem Plädoyer vor Gericht gesagt. Die Familie des Opfers habe den 35-Jährigen bedroht. Die Tat geschah im Kreis Trier-Saarburg.

Bis zur Entscheidung über die Revision ist das Urteil des Landgerichts nicht rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:260203-930-634473/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten