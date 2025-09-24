Ein Lastwagen fährt auf ein Werksgelände. Dabei erfasst dieser eine Fußgängerin. Sie wird lebensgefährlich verletzt.

Gusenburg (dpa/lrs) – Ein Lastwagen hat eine Fußgängerin im Landkreis Trier-Saarburg erfasst und diese etwa 30 Meter über den Asphalt eines Werksgeländes geschleift haben. Die Frau sei bei dem Vorfall am Vormittag in Gusenburg lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr der Fahrer mit dem Lastwagen zum Unfallzeitpunkt auf das Gelände eines Werks für Hackschnitzel aus Holz.

Der Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Er wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Außerdem war ein Rettungshubschrauber vor Ort.