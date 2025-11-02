Der 1. FC Kaiserslautern bekommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts mit Hertha BSC zu tun. Für die Roten Teufel ist es in dem Wettbewerb das zweite Zweitliga-Duell in Folge.

Dortmund (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern muss im Achtelfinale des DFB-Pokals im Duell zweier Zweitligisten bei Hertha BSC antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Achtelfinalspiele finden am 2. und 3. Dezember statt. Die konkreten Ansetzungen stehen noch nicht fest. Das Finale steigt am 23. Mai 2026 in Berlin.

Die Roten Teufel hatten sich auf dem Weg ins Achtelfinale in der zweiten Runde im Zweitliga-Duell mit 1:0 bei der SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt. Zum Auftakt gab es ein souveränes 7:0 beim brandenburgischen Fünftligisten RSV Eintracht aus Stahnsdorf.