Laut und zu schnell: Polizei setzt junge Rollerfahrer fest

Mehrere Meldungen über auffällige Rollerfahrer beschäftigen die Polizei in Altenkirchen. Am Ende gibt es zwei Anzeigen und «intensive verkehrserzieherische Gespräche».

Altenkirchen (dpa/lrs) – Eine Gruppe jugendlicher Rollerfahrer hat in Altenkirchen im Westerwald für Aufregung gesorgt. Mehrere Zeugen meldeten die Fahrer aus der Innenstadt, wie die Polizei mitteilt. Sie sollen über Bürgersteige, zu schnell und ohne Licht bei Dunkelheit gefahren sein. Außerdem hätten sie Lärm verursacht.

Die Polizei konnte die Gruppe von 15 Jugendlichen schließlich am Freitagabend auf einem Parkplatz festsetzen. Sie waren mit Rollern und anderen Kleinkrafträdern unterwegs, wozu etwa auch Mofas gehören.

Zwei Anzeigen und deutliche Ermahnung

Einer der Fahrer sei beim Eintreffen der Beamten geflohen, die übrigen Personen seien vor Ort kontrolliert worden. Zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz seien eingeleitet worden, wie die Polizei mitteilt.

Zudem seien «intensive verkehrserzieherische Gespräche» geführt worden, erklärt die Polizei. Dabei seien unter anderem mögliche Auswirkungen des Verhaltens auf den späteren Erwerb einer weiterführenden Fahrerlaubnis thematisiert worden.