Stark betrunken steuert ein Mann im Saarland seinen Sattelzug und rammt Warnbaken. Auf einem Rastplatz kann er schließlich gestellt werden.

Perl (dpa) – Ein Lastwagenfahrer ist mit mehr als 3,5 Promille auf der Autobahn 8 im Saarland unterwegs gewesen. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte am Abend die Polizei in Merzig informiert, weil ihr der Sattelzug wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen kollidierte den Angaben zufolge im Baustellenbereich mit Warnbaken und fuhr anschließend in Richtung Merzig weiter.

Mit Hilfe der Standortmitteilungen der Zeugin wusste die Polizei, dass der Sattelzug mit polnischem Kennzeichen später auf einem Rastplatz geparkt wurde. Dort kontrollierten die Beamten den 42 Jahre alten Fahrer. Sie stellten einen deutlichen Alkoholgeruch fest – und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,5 Promille.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit seinem schwer beladenen Sattelzug verboten. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiinspektion Merzig wurde auch sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.