Lastwagenfahrer durchbricht Mittelleitplanke und stirbt

Nach einem schweren Unfall auf der A620 kommt es zu einer längeren Sperrung. Noch sind viele Fragen offen.

Saarlouis (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der A620 nahe Saarlouis ist ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Aus unbekannter Ursache habe er beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Mittelleitplanke durchbrochen, teilte die Polizei in Saarlouis mit.

Im Gegenverkehr habe sich der Lkw dann überschlagen, bis er auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Er hatte Steine geladen, die sich großflächig über die Fahrspur verteilten. Ein Autofahrer sei verletzt worden, weil ein Stein durch dessen Windschutzscheibe krachte. Durch die Steine wurden zudem weitere Fahrzeuge beschädigt.

Viele Zeugen hätten unter Schock gestanden und mussten medizinisch betreut werden, berichtete die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten zum Unfallhergang angeordnet. Die Unfallstelle war zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Gebiet solle großräumig umfahren werden.