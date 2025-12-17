Lastwagen kippt um und vergießt Tausende Liter Milch

Statt in der Molkerei landete eine Lastwagenladung von 5.000 Litern Milch auf einer Wiese neben einer Landstraße.

Asbach (dpa/lrs) – Rund 5.000 Liter Milch sind nach dem Unfall eines Milchtanklasters auf einer Landstraße und einer angrenzenden Wiesenfläche im Landkreis Neuwied ausgelaufen. Der Lastwagen mit Anhänger kippte laut Polizei am Dienstagnachmittag auf der L272 nahe dem Sportplatz Asbach auf die Seite. Zur Ursache des Unfalls machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der Milchsee habe sich anschließend vor allem auf eine Wiese neben der Fahrbahn ergossen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben.

Die Straße musste für die Aufräumarbeiten mehr als sieben Stunden voll gesperrt werden. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.