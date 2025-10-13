Kurioser Unfall
Lasterfahrer stürzt Denkmal
Beim Rangieren touchiert ein Lkw in Mainz eine Skulptur, die an Bischof Ketteler erinnert. Die Statue bleibt unversehrt, doch eine Säule fällt um.

Mainz (dpa/lrs) – In Mainz ist ein Lastwagen beim Rangieren gegen eine Säule, die einem Bischof gewidmet ist, gefahren. Wie die Polizei mitteilte, konzentrierte der 46-jährige Laster-Fahrer zwar darauf, nicht die Statue des Bischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler zu beschädigen. Dabei übersah er laut eigener Aussage aber die danebenstehende Säule, die ebenfalls dem Bischof gewidmet ist. Die Skulptur riss durch den Zusammenstoß mit dem schweren Fahrzeug aus der Verankerung. Die Polizei informierte die Denkmalschutzbehörde der Stadt Mainz über den Vorfall.

