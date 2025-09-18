Als ein Sattelzug auf der Autobahn 67 umstürzt, fallen seine geladenen Steine auf die Straße - und treffen vier Autos. Ein Mann muss ins Krankenhaus geflogen werden.

Lorsch/Viernheim (dpa/lrs) – Die Ladung eines umstürzenden Lastwagens hat auf der Autobahn 67 mehrere Autos getroffen und einen der Fahrer schwer verletzt. Der Sattelzug hatte Steine geladen und war am Vormittag zwischen Lorsch und Viernheim (Landkreis Bergstraße) auf die Mittelleitplanke gekippt, wie die Polizei mitteilte. Die herabfallenden Steine verteilten sich demnach teilweise auch über die Gegenfahrbahn, wo sie vier Autos beschädigten. Der verletzte 49 Jahre alter Autofahrer sei per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Der 60 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Ermittlungen sollen jetzt zeigen, ob ein geplatzter Reifen dafür verantwortlich gewesen sein könnte, dass das Fahrzeug umkippte. Die Autobahn war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Sie sei nun zumindest teilweise wieder frei, der Verkehr sei aber weiterhin erheblich beeinträchtigt.