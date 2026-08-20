1996 wurde der Sozialdemokrat Hendrik Hering erstmals ins rheinland-pfälzische Parlament gewählt. Zehn Jahre lang stand er ihm als Präsident vor. Jetzt ist seine letzte Landtagssitzung vorbei.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einem Mainzer «Monopoly»-Spiel und einigen Flaschen «Präsidentenwein» hat der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Matthias Lammert seinen Vorgänger Hendrik Hering verabschiedet. Bei dem Spiel gebe es auch eine Karte mit dem Landtagsgebäude zum Kauf, sagte Lammert. Den Präsidentenwein sucht der Landtagspräsident jedes Jahr in einem der sechs Anbaugebiete im Weinland Rheinland-Pfalz aus. Er dient dann normalerweise als Gastgeschenk.

Lammert spricht von «Herzensanliegen»

Es sei ihm ein «Herzensanliegen», Hering (SPD) in der Plenarsitzung zu verabschieden, sagte Lammert (CDU). Der Westerwälder wurde von allen Fraktionen mit minutenlangem Applaus verabschiedet – mit Ausnahme von der AfD.

Hering war 25 Jahre lang SPD-Abgeordneter und 10 Jahre Parlamentspräsident. «Er hat als schriftführender Abgeordneter angefangen», beschrieb Lammert die Karriere. Er würdigte Herings langjährige Arbeit – insbesondere sein Engagement für den ausgelagerten Landtag, als das Gebäude saniert wurde, und für die Erinnerungskultur.

Der 62 Jahre alte Jurist wechselt als Anwalt für Baurecht in eine große Kanzlei nach Koblenz.