In den nächsten Jahren will die Autobahn GmbH die Stadtautobahn grundlegend sanieren. Welche Einschränkungen das für Autofahrer nach sich zieht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken müssen sich Autofahrer auf der Stadtautobahn A620 über die nächsten Jahre auf Baustellen einstellen. Zwischen Saarbrücken-Schönbach und Saarbrücken-Gersweiler werde die Fahrbahn über insgesamt 7,5 Kilometer abschnittsweise grundlegend erneuert, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH in Saarbrücken mit.

Der erste Bauabschnitt von Schönbach bis St. Arnual sei von April bis Sommer 2027 geplant. Es werde Sperrungen einzelner Rampen und Umleitungen über benachbarte Anschlussstellen geben, hieß es.

Zudem werde die A620 zwischen Saarbrücken-Gersweiler und Völklingen-Ost saniert. Beide Richtungsfahrbahnen würden auf der 5,7 Kilometern langen Strecke von Grund auf erneuert, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Bauarbeiten sollen auch hier im April beginnen und im September 2028 enden.

Investitionen von 90 Millionen Euro vorgesehen

Insgesamt seien Investitionen in Höhe von rund 90 Millionen Euro im Autobahnnetz im Saarland geplant. Weitere bereits laufende oder anstehende Bauprojekte sind unter anderem:

A6: Erneuerung zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und

St. Ingbert-West (bis August 2027)

St. Ingbert-West (bis August 2027) A8: Erneuerung zwischen Autobahndreieck Friedrichsthal und Anschlussstelle Merchweiler mit Brückeninstandsetzung (bis Oktober 2027)

A8: Erneuerung zwischen Anschlussstellen Merzig-Wellingen und Perl-Borg von Juli bis Oktober 2026.