Langscheid (dpa/lrs) – Wenn ein Feuer in der Natur ausbricht, ruft das nicht nur die Feuerwehr auf den Plan. Das hat sich am Wochenende klar gezeigt: Beim großen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz haben auch viele Landwirte aus der Region beim Löschen geholfen.

Einer von ihnen ist Marco Schönberg. Der Landwirt aus Mendig war vor Ort und hat Wasser ausgefahren. «Wir Landwirte wollen nichts anderes, als die Natur zu schützen. Ich wollte alles in meiner Macht Stehende tun, um Schlimmeres zu verhindern. Es ist die größte Aufgabe, die wir haben – wir brauchen die Natur.»

«Angst und Bange»

Ein weiterer Landwirt aus der Region, der ebenfalls vor Ort war, sieht das ähnlich. «Wenn man so etwas mitbekommt, wenn das so in der Nähe ist, dann möchte man natürlich helfen – vor allem, wenn man die entsprechende Technik hat», sagt er. Die Eindrücke des Feuers aus erster Hand werden bleiben. «Das hat sich so schnell ausgebreitet – da wird einem wirklich Angst und Bange», erzählt der Landwirt. «Da hätte ich – genau wie auf die Ahrflut – gerne drauf verzichten können.»

Warum es eine hohe Hilfsbereitschaft unter Landwirten gegeben hat, ist für ihn klar: «Wir arbeiten mit der Natur, sie ist unsere Grundlage – wir leben alle von der Natur.» Daher sei es ebenso wichtig, dass Konzepte für die Zukunft entwickelt werden. Seine Empfehlung: die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Landwirten ausbauen und professionalisieren.