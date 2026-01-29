Ausländische Fachkräfte sollen in Rheinland-Pfalz künftig schneller einen qualifizierten Job finden. Dafür hat der Landtag in seiner letzten Sitzung der Wahlperiode Grundlagen geschaffen.

Mainz (dpa/lrs) – Berufsabschlüsse aus dem Ausland sollen in Rheinland-Pfalz künftig schneller anerkannt werden. Der Landtag hat in seiner letzten planmäßigen Sitzung vor der Wahl am 22. März eine Novelle des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD beschlossen.

Englischsprachige Unterlagen sollen danach künftig in der Regel für eine Anerkennung ausreichen und die Verwaltungen möglichst schnell, spätestens innerhalb von drei Monaten entscheiden. Zudem soll auch eine Beschäftigung in Berufen ermöglicht werden, die mit der anerkannten Qualifikation verwandt sind.

Rund 3.500 Anträge auf Anerkennung eines Abschlusses seien 2024 gestellt worden, 25 Prozent mehr als im Vorjahr, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Der AfD hielt sie vor, ihre Ablehnung der Gesetzesänderung zeige, dass die Partei auch von qualifizierter Zuwanderung nichts halte.