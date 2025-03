Landtag Rheinland-Pfalz jetzt auf TikTok

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Landtag ist seit heute auf TikTok vertreten – nach eigenen Angaben als erster in Deutschland. Das Parlament will kurze Erklärvideos, Hintergrundberichte zum Plenum und interaktive Inhalte auf der Internet-Plattform veröffentlichen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ziel sei es, parlamentarische Prozesse verständlich, aktuell und transparent darzustellen, politische Bildung zu fördern und Debatten im Landtag nahbar zu machen, teilte Landtagspräsident Hendrik Hering mit. Der Landtag wolle auch mit jungen Menschen in den Austausch treten und Diskussionen anstoßen.

Neben TikTok ist das Parlament auch auf Instagram, Facebook, YouTube, Mastodon, LinkedIn und Threads aktiv. Die Kommunikation über die Plattform X hat der Landtag im August 2023 beendet. Insbesondere die «zunehmende und ungezügelte Verbreitung von Hass- und Verschwörungserzählungen sowie die Instrumentalisierung der Plattform zur politischen Einflussnahme durch extremistische Kräfte» seien dafür maßgeblich gewesen, teilte ein Sprecher mit.