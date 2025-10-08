Im Landtag wird über Milliardenbeträge für die Jahre 2026 und 2027 diskutiert. Für Bildung und Soziales will das Land besonders viel Geld ausgeben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Landtag debattiert am Mittwoch (9.00 Uhr) über den Haushalt des Landes für die Jahre 2026 und 2027. Das Budget war von Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) eingebracht worden. Der Doppelhaushalt sieht für 2026 Einnahmen und Ausgaben von 6,5 Milliarden Euro vor. 2027 soll das Haushaltsvolumen knapp 6,7 Milliarden Euro betragen.

Nach der eintägigen Debatte über sämtliche Einzeletats der Ministerien und Institutionen soll der Haushaltsentwurf zur Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen und Anfang Dezember im Plenum endgültig beschlossen werden. An der Beschlussfassung besteht aufgrund der absoluten Mehrheit der SPD kein Zweifel.

Der größte Einzelposten der Ausgaben entfällt in den beiden Jahren mit 1,6 und knapp 1,7 Milliarden auf das Ministerium für Bildung und Kultur. An zweiter Stelle rangiert das Arbeits- und Sozialministerium mit jeweils rund 870 Millionen Euro.