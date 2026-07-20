Vergangenen Mittwoch ist in Trier ein Student erstochen worden. Er stammte aus Landstuhl. Im dortigen Rathaus drücken Bürger ihre Anteilnahme aus.

Landstuhl/Trier (dpa/lrs) - Der in Trier getötete Student kam aus Landstuhl: Im dortigen Rathaus liegt seit dem Morgen ein Kondolenzbuch aus, in dem Bürger ihre Anteilnahme und Trauer ausdrücken können, wie ein Sprecher der Verbandsgemeinde mitteilte.

«Es gibt hier eine allgemeine Betroffenheit.» Das Opfer sei ein «Original-Landstuhler» gewesen. In das Kondolenzbuch im Foyer hätten sich bereits einige Menschen eingetragen, sagte der Sprecher am Vormittag.

Eine Sprecherin ergänzte, das Buch liege bis zur Beisetzung aus, die noch nicht terminiert sei. «Die kommunale Spitze hat sich bereits eingetragen.»

Der 22-Jährige war am vergangenen Mittwoch in Trier in der Nähe der Universität bei einer Messerattacke tödlich verletzt worden. Tatverdächtig ist eine 22 Jahre alter Afghane. Täter und Opfer sollen sich nicht gekannt haben. Den Ermittlungen zufolge hat der Tatverdächtige eine psychische Erkrankung.