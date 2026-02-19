Hochwasser
Landstraße nahe Saarbrücken wegen Hochwasser gesperrt
Bei Saarbrücken muss eine Umleitung in Kauf genommen werden. Noch ist unklar, wie lange die Einschränkung besteht.

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa/lrs) – Aufgrund von Hochwasser ist eine Landstraße nahe Saarbrücken bis auf weiteres voll gesperrt worden. Die Dauer der Sperrung der Straße zwischen Rußhütte und Fischbach sei zunächst unklar, teilte der Landesbetrieb für Straßenbau in Neunkirchen mit. Dies hinge unter anderem vom weiteren Wetter und dem Abfluss des gestauten Wassers ab.

Laut Angaben der Hochwasserzentrale werden die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet der Saar erneut stärker ansteigen. Mit den ersten Scheiteln werde im Laufe des Abends und der Nacht gerechnet.

