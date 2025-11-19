Landstraße nach Unfall voll gesperrt – vier Verletzte

Ein heftiger Unfall in Worms sorgt für eine Vollsperrung - die vier Insassen der zwei Wagen werden medizinisch versorgt.

Worms (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Worms sind am Morgen vier Menschen verletzt worden. Die mehrspurige Landesstraße 523 musste in beide Richtungen voll gesperrt werden, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Einem Polizeisprecher zufolge saßen in einem der Wagen drei Menschen, in dem anderen einer. Wie schwer diese verletzt sind, war noch nicht bekannt. Der Unfall habe sich an einer Stelle ereignet, an der die L523 zwei Fahrspuren je Richtung habe, getrennt durch eine Mittelleitplanke, sagte der Sprecher. Ob die Autos in derselben oder in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, war ebenfalls noch nicht bekannt.