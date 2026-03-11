Mainz (dpa/lrs) – Für eine landesweit einheitliche und verpflichtende Sprachstandserhebung für alle vierjährigen Kinder in Rheinland-Pfalz setzt sich der Landkreistag ein. Nur so könnten Förderbedarfe frühzeitig erkannt und Kinder gezielt unterstützt werden, um ihnen den bestmöglichen Start in die Schule zu ermöglichen, erklärte der kommunale Spitzenverband in Mainz bei der Präsentation eines Forderungskatalogs an die künftige Landesregierung in Rheinland-Pfalz.

Der Landkreistag machte sich zudem für landesweit einheitliche Regelung zur Handynutzung in der Schule stark. Die private Nutzung von Handys im Schulalltag störe nachweislich die Konzentration und das soziale Miteinander. Es gehe darum, eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Die Regelung könnte nach den Vorstellungen des kommunalen Spitzenverbands bis zu einem Handyverbot während des Unterrichts und in den Pausen reichen.