Mainz (dpa/lrs) – Mit Durchsuchungen in 15 Wohnungen in ganz Rheinland-Pfalz ist die Polizei gegen Kinderpornografie vorgegangen. 14 Männer im Alter zwischen 29 und 64 Jahren stehen im Verdacht, kinderpornografische Inhalte verbreitet oder erworben zu haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.

Bei den Durchsuchungen in den Landkreisen Bad Dürkheim, Südwestpfalz, Kusel, Mayen-Koblenz, dem Donnersbergkreis, dem Westerwaldkreis sowie in den Städten Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, Speyer, Trier und Zweibrücken seien zahlreiche Datenträger und Smartphones sichergestellt worden, das LKA sprach von einer dreistelligen Zahl an Asservaten. Diese würden nun ausgewertet.

Das Ermittlungsverfahren leitet die Staatsanwaltschaft Koblenz, das LKA koordinierte nach eigenen Angaben die Durchsuchungen. LKA-Präsident Mario Germano sagte: «Man darf nie vergessen, dass all den abscheulichen Bildern und Videos der reale Missbrauch von Kindern zugrunde liegt.»