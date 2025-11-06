Landesmuseum Mainz sucht Ausstellungsstücke zu Fußballkultur

Schals, Tickets, Transparente: Das Landesmuseum Mainz will zeigen, wie vielfältig Fußballkultur in Rheinland-Pfalz ist – und setzt dabei auf die Geschichten der Fans.

Mainz (dpa/lrs) – Das Landesmuseum Mainz sucht für eine Ausstellung zur Fußballkultur in Rheinland-Pfalz persönliche Erinnerungsstücke. «Gesucht werden Fan-Schätze aller Art, die mit besonderen Momenten, Emotionen oder Menschen verbunden sind», teilte das Museum mit. Das könnten Schals, Trikots, Eintrittskarten, Fahnen, selbstgemachte Transparente oder ähnliche Objekte sein.

Dabei könne es sich um Erinnerungsstücke zu Vereinen der Kreisliga bis hin zur Bundesliga, von historischen bis zu aktuellen Momenten handeln. Man wolle zeigen, wie bunt, emotional und kreativ Fußballbegeisterung in Rheinland-Pfalz gelebt wird, hieß es weiter.

Zuvor war die Ausstellung in Kaiserslautern und Speyer gezeigt worden. In Mainz solle sie erweitert und neu inszeniert werden.