Landesbetrieb: Beim Parken Platz für Winterdienst lassen

Bald schon könnte es wieder rutschig werden auf rheinland-pfälzischen Straßen. Der Landesbetrieb Mobilität sieht sich gegen Schnee und Glätte gut gewappnet - appelliert aber auch an die Menschen.

Koblenz (dpa/lrs) – Der für den Winterdienst zuständige Landesbetrieb Mobilität sieht sich für Schnee und Glätte gut gerüstet. Dennoch appelliert er an Autofahrer und Autofahrerinnen mitzuhelfen. «Räumfahrzeuge brauchen Platz», schreibt der Landesbetrieb in einer Mitteilung. «Fahrzeugführende sollten gerade während der Wintersaison darauf achten, dass beim Parken an/auf der Straße eine ausreichend breite Fahrgasse für die Räumfahrzeuge verbleibt.» In engen Ortsdurchfahrten gebe es im Winter daher auch teilweise Parkverbote.

Die eigenen Vorbereitungen seien pünktlich abgeschlossen, hieß es. «Die Salzlager und Soletanks sind gefüllt, die Fahrzeuge gewartet und die Kolleginnen und Kollegen gut geschult», sagte Geschäftsführer Franz-Josef Theis laut Mitteilung. Die landesweit 57 Straßenmeistereien und rund 1.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen rund 17.000 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen von Schnee und Eis befreien.

Dennoch könne nicht garantiert werden, dass alle Straßen schnee- und eisfrei bleiben. «Alle Verkehrsteilnehmenden werden daher gebeten, bei Schnee und Eis Vorsicht walten zu lassen», hieß es. «Eine dem Straßenzustand angepasste Fahrgeschwindigkeit vermindert das Unfallrisiko. Winterreifen sind für jeden Autofahrenden ein Muss.»