Landau stimmt über umstrittene Straßennamen ab

Landau (dpa/lrs) – In Landau stimmen Bürgerinnen und Bürger am Sonntag nicht nur über einen neuen Bundestag, sondern auch über die mögliche Umbenennung umstrittener Straßennamen ab. Zur Disposition stehen in der pfälzischen Universitätsstadt die Ehrungen für den damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, den Forscher Ludwig Kohl-Larsen und den Theologen Hans Stempel.

Für sie hatte der Stadtrat eine Umbenennung beschlossen – er sieht nach einem Prüfverfahren Verstrickungen der Namensträger in Zeiten des Nationalsozialismus. Eine Bürgerinitiative ist dagegen und hatte mit einer Unterschriftensammlung den Bürgerentscheid erreicht. Hier lautet die Frage nun: «Sollen die Straßennamen Kohl-Larsen-Straße, Hindenburgstraße, Hans-Stempel-Straße erhalten bleiben?»

Der Stadtrat will, dass die Straßen künftig Am Zoo (Hindenburgstraße), Maria-Sibylla-Merian-Straße (Kohl-Larsen-Straße) und Margot-Stempel-Lebert-Straße (Hans-Stempel-Straße) heißen. Insgesamt sind rund 38.500 Menschen abstimmungsberechtigt. Am Wahltag werden in Landau erst die Bundestagswahl und dann der Bürgerentscheid ausgezählt. Die Ergebnisse sollen am Abend im Ratssaal des Rathauses gezeigt werden.