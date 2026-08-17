Dörfer und Stadtquartiere müssen sich auf die alternde Gesellschaft einstellen. Eine neue Landeszentrale soll dabei helfen.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Entwicklung von Strukturen für altersgerechte Quartiere und Dörfer stärken. Eine neue Landeszentrale «Daheim und füreinander» soll künftig zentraler Ansprechpartner für solche Konzepte und Angebote sein, wie Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz ankündigte.

Die Landeszentrale soll beraten, informieren und unterstützen. Dabei gehe es um die Organisation, den Aufbau und die Förderung von Wohn-Pflegeangeboten, sorgenden Gemeinschaften und die Unterstützung älterer Menschen an ihren Wohnorten. Die Anlaufstelle richtet sich an Kommunen, Verbände, Träger der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen.

Ministerin: «Es braucht mehr altersgerechte Dörfer und Quartiere»

«Es braucht mehr altersgerechte Dörfer und Quartiere für eine zunehmende Zahl älterer Menschen», sagte Bätzing-Lichtenthäler zum Start. Notwendig seien mehr aufsuchende Beratung, altersgerechte Wohnangebote und sorgende Gemeinschaften. Der Landeszentrale ging ein landesweiter Beteiligungsprozess mit mehr als 150 Fachleuten voraus.