Die erste Entscheidung in der konstituierenden Sitzung des neuen rheinland-pfälzischen Landtags ist gefallen. Der CDU-Politiker Matthias Lammert wurde zum Präsidenten des Parlaments gewählt.

Mainz (dpa/lrs) - Nach zehn Jahren hat der rheinland-pfälzische Landtag einen neuen Präsidenten. Das Parlament in Mainz wählte in neuer Zusammensetzung den CDU-Politiker Matthias Lammert. Die Wahl erfolgte einstimmig, alle 105 Abgeordneten votierten für ihn.

Lammert folgt auf den SPD-Politiker Hendrik Hering, der den Posten zehn Jahre lang und damit über zwei Legislaturperioden hinweg innehatte. Lammert wird künftig drei Vizepräsidenten an seiner Seite haben, bisher waren es nur zwei Vize.