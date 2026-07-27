Parlamentspräsidenten
Lammert trifft Lammert – bald auch in Rheinland-Pfalz
Matthias Lammert
Matthias Lammert hat Norbert Lammert nach Mainz eingeladen. (Archivbild)
Florian Wiegand. DPA

Der neue rheinland-pfälzische Landtagspräsident Lammert schätzt den ehemaligen Bundestagspräsidenten Lammert. Sind die beiden eigentlich verwandt miteinander?

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Mainz (dpa/lrs) – Der neue rheinland-pfälzische Landtagspräsident Matthias Lammert ist «wenn überhaupt um fünf oder sechs Ecken» mit dem früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert verwandt. Unter dem Motto «Lammert trifft Lammert» hätten die beiden CDU-Politiker aber schon früher gemeinsame Veranstaltungen gemacht, sagte Matthias Lammert im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Er habe Norbert Lammert (77) auch schon zu einer Rede in den Landtag ins Deutschhaus am Rhein eingeladen, sagte der 58 Jahre alte Lammert aus Diez an der Lahn. Norbert Lammert sei ein «sehr kluger Kopf und ein hervorragender Redner».

Norbert Lammert war von 2002 bis 2005 Vizepräsident und im Anschluss bis 2017 Präsident des Deutschen Bundestags. Von 2018 bis 2025 stand er an der Spitze der Konrad-Adenauer-Stiftung.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-442760/1

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