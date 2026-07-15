Nahbarer Präsident
Lammert hat seit mehr als 30 Jahren dieselbe Handynummer
Sitzung der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz
Matthias Lammert hat noch seine Handynummer von 1993. (Archivbild)
Florian Wiegand. DPA

Matthias Lammert will ein nahbarer Landtagspräsident sein - für die Bürgerinnen und Bürger. Aber auch für die Mitarbeitenden im Landtag - und die 105 Abgeordneten. Der Draht zu ihm ist kurz.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Der neue Landtagspräsident Matthias Lammert hat seit 1993 dieselbe Handynummer. Darunter sei er auch in seiner neuen Funktion für Bürger, Abgeordnete und Mitarbeitende erreichbar. «Dauersprechstunde», nennt das der CDU-Abgeordnete im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Ausnahme anonyme Anrufer

Viele Anrufer wollten nur eine kurze Antwort oder einen Hinweis, dies aber möglichst gleich. Solche Antworten gebe er auch von unterwegs, etwa beim Wandern, oder nach den regulären Bürozeiten. Allerdings: «Bei anonymen Anrufern gehe ich nicht immer ran. Man sollte sich schon bekennen.»

«Abgeordnete und der Landtagspräsident sind wie Selbstständige ohne konkrete Urlaubsansprüche und Überstunden», erläutert der zweifache Familienvater seine Arbeitszeiten. «Mehr als acht Tage am Stück war ich schon seit Jahren nicht mehr verreist.» Der 58-Jährige gehört dem Landtag bereits seit 25 Jahren an.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-385970/1

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