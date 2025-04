Riesenschreck für die Besitzerin eines Zwergschafes: Als sie am Morgen nach Karl-Otto schauen will, ist das Tier weg. Die Umstände sprechen für einen Diebstahl.

Herrstein-Rhaunen (dpa/lrs) – Aus einem Stall im Landkreis Birkenfeld ist in der Nacht ein Lamm gestohlen worden. Es handle sich um ein französisches Zwergschaf namens Karl-Otto, teilte die Polizei in Idar-Oberstein mit. Seine Besitzerin hatte den Stall am Morgen leer vorgefunden, auch die Trinkflasche des braunhaarigen Tieres war nicht mehr da.

Das Zwergschaf Karl-Otto war von seinen Eltern verstoßen und daher mit der Flasche auf dem heimischen Hof in der zu Herrstein-Rhaunen gehörenden Ortsgemeinde Mörschied aufgezogen worden. Das Zwergschaf hat laut Polizei einen auffälligen Gang, da sein rechter Vorderlauf verkümmert ist.