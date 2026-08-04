Feuer im Landkreis Neunkirchen
Lagerhalle in Illingen brennt in voller Ausdehnung
Feuerwehr
Großbrand in Hüttigweiler: 41 Einsatzkräfte sind vor Ort. (Symbolbild)
Niklas Treppner. DPA

Beim Eintreffen der Feuerwehr brennt die Halle bereits lichterloh: In Illingen verhindern 41 Einsatzkräfte, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergreifen.

Lesezeit 1 Minute

Illingen (dpa/lrs) – Eine Lagerhalle im Illinger Ortsteil Hüttigweiler (Landkreis Neunkirchen) ist am Abend in Vollbrand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch das schnelle Eingreifen sei das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert worden – verletzt wurde niemand.

Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens machte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Ermittlungen dazu führt die Polizei. Während der Lösch- und Nachlöscharbeiten war die Talstraße rund zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren 41 Kräfte der Feuerwehr Illingen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Ottweiler.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-484439/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten