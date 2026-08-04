Beim Eintreffen der Feuerwehr brennt die Halle bereits lichterloh: In Illingen verhindern 41 Einsatzkräfte, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergreifen.

Illingen (dpa/lrs) – Eine Lagerhalle im Illinger Ortsteil Hüttigweiler (Landkreis Neunkirchen) ist am Abend in Vollbrand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch das schnelle Eingreifen sei das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert worden – verletzt wurde niemand.

Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens machte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Ermittlungen dazu führt die Polizei. Während der Lösch- und Nachlöscharbeiten war die Talstraße rund zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren 41 Kräfte der Feuerwehr Illingen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Ottweiler.