Lagerhalle brennt aus – Ursache vermutlich Silvesterrakete

Ursache war wohl eine Rakete: In Neuwied steht am Morgen eine Lagerhalle in Flammen. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer.

Neuwied (dpa/lrs) – Eine Silvesterrakete hat in Neuwied mutmaßlich eine Lagerhalle in Brand gesetzt und einen hohen Schaden verursacht. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Bewohner von Nachbargebäuden seien am frühen Morgen in Sicherheit gebracht worden. Durch die starke Hitze seien auch angrenzende Häuser im Ortsteil Engers beschädigt worden. Der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich.

In der Halle sei unter anderem Holz gelagert worden, berichtete die Polizei weiter. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, habe sie bereits komplett in Flammen gestanden. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben nach am Morgen noch an.