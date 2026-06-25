Feuerwehreinsatz
Lagerhalle brennt – 100.000 Euro Sachschaden
Feuerwehr - Symbolbild
Die Löscharbeiten der Feuerwehr neigten sich dem Ende zu. Erst dann kann die Polizei sich ein genaueres Bild verschaffen. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

In einem Gewerbegebiet in Neustadt an der Weinstraße ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Es gibt keine Verletzten.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – In einer Lagerhalle in Neustadt an der Weinstraße ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird nach Schätzungen der Polizei auf rund 100.000 Euro beziffert. Es wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr neigten sich am Morgen langsam dem Ende zu. Erst dann kann die Polizei das Gebäude betreten und die Lage genauer erkunden. Warum die kleine Halle eines Industriebetriebs im Gewerbegebiet anfing zu brennen, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-279271/1

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