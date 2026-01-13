«Junge Menschen erreicht man nicht mit Flyern», sagt Innenminister Ebling. Ergo ist die Polizei Rheinland-Pfalz in sozialen Medien unterwegs. Nun auch in neuer Form auf Tiktok.

Mainz (dpa/lrs) - Tiktok für Nachwuchs: Mit Kurzvideos auf der Video-Plattform stellt eine Kommissaranwärterin ihren Studienalltag vor und soll so junge Menschen für die rheinland-pfälzische Polizei begeistern. Die 19-jährige Pfälzerin Laila Ziegler ist seit Kurzem die erste Corporate Influencerin der Landespolizei. Seit Anfang Dezember veröffentlicht sie regelmäßig Beiträge auf Tiktok, erzählt über ihr Leben auf dem Campus der Hochschule der Polizei, redet über ihre Uniform, den Aufnahme-Sporttest und vieles mehr.

Innenminister Michael Ebling (SPD) stellte das Pilotprojekt als neuen Teil der Kommunikationsstrategie der Polizei in Mainz nun offiziell vor. Polizeiarbeit finde längst nicht mehr nur auf der Straße statt, sondern auch im digitalen Raum, betonte er. Entsprechend müsse Polizei auch in sozialen Medien präsent sein, um zu informieren, für Präventionshinweise, gegebenenfalls für Warnungen und eben zur Gewinnung von Nachwuchs. Letzteres soll Schwerpunkt für Ziegler sein. «Junge Menschen erreicht man nicht mit Flyern», sagte Ebling.

Erst Facebook, dann Instagram, dann Tiktok

Die rheinland-pfälzische Polizei ist seit 2013 auf Facebook aktiv, Ende 2017 kam Instagram hinzu, Anfang 2024 folgte der Schritt zu Tiktok. Außerdem gibt es unter anderem Whatsapp-Kanäle, über die einzelne Polizeipräsidien informieren. Bekannt ist auch die vom SWR produzierte, inzwischen mehrere Staffeln umfassende Doku-Serie «Nachstreife», die rheinland-pfälzische Polizistinnen und Polizisten auf realen Einsätzen begleitet.

Auf Tiktok gab es bislang einen Landeskanal namens @110.rlp, nun kam der persönliche Kanal @laila.polizei.rlp hinzu. Permanent werde analysiert, über welchen Kanal welche Zielgruppe am besten erreichbar sei, erklärte Thomas Welsch, Kommunikationsreferent der Polizei Rheinland-Pfalz. Über Tiktok soll vor allem die Generation Z angesprochen werden, also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen.

Ziegler war schon viel in sozialen Medien unterwegs

Laila Ziegler startete im Oktober vergangenen Jahres ihr Bachelor-Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Seit 8. Dezember ist sie als persönliche Corporate Influencerin aktiv, hat seitdem fünf Beiträge veröffentlicht und rund 10.000 Follower gewonnen. Das sei ein sehr guter Start, sagte Welsch.

Die 19-jährige Ziegler, die auch Schauspielerin ist, war nach eigenen Angaben schon vor ihrer Zeit bei der Polizei privat viel in sozialen Medien unterwegs. Sie habe auf Tiktok und Instagram Einblicke in ihr Leben und ihre Schauspielerei gewährt, erzählte sie. Nun bei der Polizei könne sie frei entscheiden, wann sie etwas veröffentliche, daher lasse sich das gut in der Freizeit hinbekommen. Für die Erstellung und das Hochladen eines Videos brauche sie ungefähr eine Stunde, das lasse sich neben dem Polizei-Studium machen.

Projekt könnte noch ausgeweitet werden

Nach Angaben von Welsch sind auch Polizeien anderer Bundesländer in den sozialen Medien sehr aktiv und werben dort um Nachwuchs, etwa Brandenburg, Hessen oder Berlin. Mit den Kolleginnen und Kollegen sei man im Austausch. Je nach Verlauf des Pilotprojekts mit Ziegler könnten laut dem Ministerium in Rheinland-Pfalz 2026 weitere nebenamtliche Influencerinnen und Influencer der Polizei hinzukommen. Es werde ein Stück weit neues Terrain betreten, sagte Innenminister Ebling. «Das heißt auch ausprobieren.»