Kurt Beck würdigt Bernhard Vogel als wichtigen Impulsgeber

Mainz (dpa/lrs) - Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat den gestorbenen CDU-Politiker Bernhard Vogel als wichtigen Impulsgeber und fairen Kontrahenten gewürdigt. «Wir haben wiederholt zu Haushaltsberatungen die Klinge gekreuzt, und die Auseinandersetzungen waren immer von großem Anstand geprägt», sagte Beck der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Vogels Zeit als Ministerpräsident von Thüringen sei man sich begegnet. «Er hat da wirklich Beachtliches geleistet. Ohne Frage», sagte Beck.

Vogel, einst Regierungschef erst von Rheinland-Pfalz und dann von Thüringen, war am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Beisetzung findet im engsten Kreis in München statt. Rheinland-Pfalz beabsichtigt, seiner in einem Trauerstaatsakt zu gedenken.

«Herausragende Bedeutung»

Beck sagte, Vogel habe sich besonders in der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz große Verdienste erworben. «Ich glaube, dass diese Impulse dauerhafte Bedeutung haben werden», sagte der 76-Jährige. «Was die Strukturen im Land angeht, ist, glaube ich, die Hochschullandschaft, die er mit geöffnet hat, von herausragender Bedeutung.»

Auch nach Ansicht von Politikwissenschaftler Uwe Jun ist unter Vogels «vielen Verdiensten» sein Engagement für Bildung, Hochschule und Wissenschaft besonders hervorzuheben. Vogel gelte als Wegbereiter für Universitätsgründungen in Trier, Kaiserslautern und Erfurt, sagte Jun.

«Als enger Weggefährte Helmut Kohls und dessen Nachfolger im Amt des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten gehörte Bernhard Vogel zu den herausragenden Politikern des Landes», betonte der Politikwissenschaftler, «der es schaffte, nicht nur in Rheinland-Pfalz mit der CDU gleich zweimal die absolute Mehrheit bei Landtagswahlen zu gewinnen, sondern viele Jahre später auch nochmal in Thüringen.»

Kondolenzbücher in Speyer und Erfurt

Die Domstadt Speyer hatte angekündigt, ab Dienstagmorgen (4.3.) ein Kondolenzbuch für Vogel im Historischen Rathaus auszulegen. Der CDU-Politiker war Ehrenbürger von Speyer und hatte in der Stadt gewohnt. «Der Tod von Bernhard Vogel macht auch uns in Speyer sehr betroffen», betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Geleitet von unerschütterlichem Glauben an demokratische Werte und seiner Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, habe er «stets auf Dialog und Konsens gebaut».

Auch die Menschen in Thüringen können sich in ein Kondolenzbuch für Vogel eintragen. Einträge sind ab Mittwoch bis zum 14. März möglich, wie die Staatskanzlei in Erfurt auf X schrieb. Den Angaben nach trugen sich bereits Regierungschef Mario Voigt (CDU) und die Mitglieder seines Kabinetts ein.