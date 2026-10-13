Mainz (dpa/lrs) – Der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des Landes Rheinland-Pfalz stellt um 11.00 Uhr kuriose und knifflige Fälle vor. Bei dem Treffen in Mainz wird Dieter Kugelmann Fälle seiner Arbeit aus den vergangenen zwölf Monaten präsentieren. Der Landesbeauftragte hatte im Vorjahr von einem Beschwerden-Rekord bei seiner Datenschutzbehörde berichtet: «Die Leute nehmen ihre Rechte wahr und kommen zu uns, wenn sie glauben, es läuft etwas nicht rund.»

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