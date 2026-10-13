Datenschutz
Kuriose Fälle des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz
Der Landesbeauftragte für Datenschutz Dieter Kugelmann präsentiert «Best of Datenschutz – Spannende Datenschutzfälle aus 2025 und 2026». (Archivbild)
Ira Schaible. DPA

Ist der Datenschutz bedroht, melden sich immer mehr Menschen. Dieter Kugelmann kümmert sich um die Anliegen.

Mainz (dpa/lrs) – Der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des Landes Rheinland-Pfalz stellt um 11.00 Uhr kuriose und knifflige Fälle vor. Bei dem Treffen in Mainz wird Dieter Kugelmann Fälle seiner Arbeit aus den vergangenen zwölf Monaten präsentieren. Der Landesbeauftragte hatte im Vorjahr von einem Beschwerden-Rekord bei seiner Datenschutzbehörde berichtet: «Die Leute nehmen ihre Rechte wahr und kommen zu uns, wenn sie glauben, es läuft etwas nicht rund.»

© dpa-infocom, dpa:261013-930-830344/1

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