Für Kinder gibt es das Angebot bereits seit zwei Jahren. Nun werden die Möglichkeiten zur Waldtherapie erweitert.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Kur- und Heilwald für Erwachsene ist in Lahnstein eröffnet worden. Auf rund 230 Hektar Fläche gibt es in dem Wald etwa einen Achtsamkeitspfad, der vor allem bei der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen helfen soll, und einen Herz-Kreislauf-Pfad. Dazu kommen ein Atem- und ein Fitnessparcours.

«Der Wald ist ein wichtiger Raum, in dem Menschen Erholung finden», erklärten Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) bei der Eröffnung. «Er kann beim Gesund-Werden und beim Gesund-Bleiben helfen.» Vor zwei Jahren war bereits der Kinderheilwald in Lahnstein an den Start gegangen.

Gezielt eingesetzte Waldtherapien können bei einer Vielzahl von Krankheitsbildern heilende Impulse setzen und nachweisbare Wirkungen induzieren, erklärten die Ministerien mit dem Verweis auf Studien. Gerade durch das Einatmen der ätherischen Öle, die die Bäume in die Luft abgeben, werde das Immunsystem gestärkt. Der Aufenthalt im Wald könne dabei wie eine Art Aromatherapie wirken.