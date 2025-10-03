Saarbrücken (dpa/lrs) – Drei angemeldete Demonstrationen am Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken sind der Polizei zufolge ohne Zwischenfälle verlaufen. Neben einer Pro-Palästina-Kundgebung hatte auch die Antifa eine Veranstaltung angemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die dritte Demonstration sei eine Kundgebung aus dem rechten Spektrum gegen die Antifa-Demo gewesen. Zu dieser seien rund zehn Menschen erschienen. An der Antifa-Demo nahmen der Polizei zufolge rund 50 Menschen teil, zur Pro-Palästina-Demo kamen rund 150 Teilnehmer.

