Kunden mit Messer bedroht? – Streife fasst mutmaßlichen Dieb

Zeugen alarmieren die Polizei und berichteten, dass ein Mann mit einem Messer durch die Fußgängerzone läuft. Nach dem Einsatz sind die Hintergründe unklar.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem Messer hat ein Mann in Kaiserslautern der Polizei zufolge zwei Menschen in einem Lebensmittelmarkt bedroht. Die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte hätten den 47-Jährigen bei dem Vorfall am Montag vor einem Einkaufszentrum in der Innenstadt angetroffen, hieß es. Unter mehreren Pullovern und Jacken sei ein Obstmesser entdeckt worden.

Zudem hätten die Beamten Lebensmittel und neuwertige Kleidungsstücke festgestellt – teilweise noch mit Etiketten und womöglich Diebesgut. Die Polizei habe den Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Ihm droht demnach ein Verfahren wegen des Verdachts auf Bedrohung und Ladendiebstahl.