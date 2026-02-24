Ob Brecht oder «Der Große Gatsby» - die 1920er Jahre werden beim Kultursommer in Rheinland-Pfalz mit Theater, Musik, Literatur oder Kunst im Mittelpunkt stehen. Worauf können Besucher sich freuen?

Mainz (dpa/lrs) – Mit Musik, Theater, Film, Kunst oder Literatur können Besucher beim Kultursommer in Rheinland-Pfalz in die Zeit zwischen 1924 und 1929 eintauchen. «Es war ein kulturell unglaublich fruchtbares Jahrzehnt», sagte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) in Mainz bei der Programmvorstellung.

Unter dem Motto «Die Goldenen Zwanziger» kündigte Binz zahlreiche Kulturveranstaltungen von Mai bis Oktober an – darunter folgende Highlights:

Eröffnung mit Kulturmeile und Moka Efti Orchestra

Am ersten Maiwochenende wird der Kultursommer in Kaiserslautern mit einer Kulturmeile eröffnet, auf der es Foto-Installationen, Walk-Acts, Theater, Musik und Artistik geben soll. Am Abend stehen zudem ein Open-Air-Kino und eine Lichtinstallation unter dem Motto «Die Goldenen Zwanziger» auf dem Programm. Bei einer Party tritt das aus der TV-Serie Babylon Berlin bekannte Moka Efti Orchestra auf. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 750. Geburtstag.

«Es geht darum, die Bezüge zur heutigen Zeit zu thematisieren», sagte Ministerin Binz auch mit Blick auf die queere Community. Das queere Zentrum «SCHMIT-Z» in Trier will im Mai mit der Produktion «Auf ins Eldorado!» Einblicke in verruchte Nachtlokale, polizeiliche Verfolgung und persönliche Schicksale im Berlin der 1920er Jahre geben.

Literatur, Musik, Theater und Stummfilme

Die Westerwälder Literaturtage feiern ihr 25. Jubiläum mit Autoren und Künstlern, die sich mit den 1920er Jahren befasst haben, wie etwa Volker Kutscher, Angela Steidele und Benno Fürmann. In der Südpfalz kommt ein Klassiker von Bertolt Brecht auf die Bühne: Die Dreigroschenoper ist ab dem 7. August in Landau und auf der Burg Landeck sowie in Bad Bergzabern zu sehen. Und in Koblenz folgt mit «Der große Gatsby» im Theater am Ehrenbreitstein ein weiteres bekanntes Stück.

Stummfilme, Kurzfilme und Klassiker gibt es bei zahlreichen Vorführungen zu sehen – wie etwa ab September beim Filmfestival «Filmgugger» in Neustadt an der Weinstraße oder bei «The Roaring Twenties» in Kusel, Idar-Oberstein und Trier. In der Region um Bad Ems soll von Mai bis Oktober das Festival «Gegen den Strom» laufen – unter anderem mit dem Theaterstück «Davon geht die Welt nicht unter – Die 20er Jahre sind jetzt!» und einem musikalischen Spaziergang durch das Berlin jener Tage.

Die Volkshochschulen in ganz Rheinland-Pfalz bieten ein Begleitprogramm mit Tanzkursen, Kochkursen, Filmvorführungen, Workshops, Exkursionen und Vorträgen an – alles im Zeichen der «Goldenen Zwanziger».

Mehr als 260 Kulturprojekte gefördert

Beim Kultursommer 2026 werden landesweit insgesamt über 260 Projekte mit etwa vier Millionen Euro gefördert. Dazu gehören auch das Open Ohr in Mainz, die Nibelungenfestspiele, das Mosel Musikfestival oder die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern.

Es habe etwa 30 Förderanträge mehr als in den vergangenen Jahren gegeben, sagte Binz. «Die Corona-Flaute ist wirklich vorbei. Unsere Kulturszene lebt.»