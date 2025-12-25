Kulturministerkonferenz blickt auf die Jugend

Sachsen hatte im zu Ende gehenden Jahr die Präsidentschaft der Kulturministerkonferenz der Länder übernommen. Schwerpunkt waren kulturelles Erbe und Kulturtourismus. Jetzt ist Rheinland-Pfalz dran.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz übernimmt 2026 turnusgemäß den Vorsitz der Kulturministerkonferenz. Die kulturelle Teilhabe junger Menschen will Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) zum Schwerpunkt ihrer Präsidentschaft machen. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wie Zugänge zu Kunst und Kultur zeitgemäß weiterentwickelt und unter unterschiedlichen regionalen Voraussetzungen – sowohl in ländlichen als auch in urbanen Räumen – gestärkt werden könnten, teilte das Ministerium in Mainz mit.

Die in Rheinland-Pfalz in Befragungen und Kulturkonferenzen gewonnenen Erkenntnisse sollten in die Gespräche eingebracht werden. Zudem sei ein intensiver Austausch mit den anderen Ländern und dem Bund vorgesehen, um voneinander zu lernen und gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln.

Die regulären Sitzungen der Kulturministerkonferenz sind im März und Oktober 2026.