Bei Horizonte-Festival Koblenz Wie MOS die (Musik-)Party neu erfinden Stefan Schalles 23.06.2026, 12:25 Uhr

i "Bladan" nennen die vier Powerfrauen von MOS den von ihnen erfundenen Stilmix aus Blasorchestermusik und Tanz. Am 25. Juli treten (von links im Uhrzeigersinn) Miyu, Erna, Ami und Lotta beim Horizonte-Festival in Koblenz auf. MOS

Aus japanischer Tradition und westlicher Popkultur haben MOS einen neuen Stil entwickelt. Was der mit Hochleistungssport zu tun hat, welche Rolle Gastfreundschaft spielt und warum das Publikum Fantasie braucht, verraten die Japanerinnen im Gespräch.

Man nehme schwungvolle Blasmusik, füge ein paar rasante Tanzchoreos hinzu, mische das Ganze mit einer ordentlichen Prise Partystimmung – und schon ist man mittendrin in den herrlich andersartigen Bühnenshows von MOS. Die vier Künstlerinnen Erna (Posaune), Miyu (Trompete), Ami und Lotta (beide Saxofon) verquicken in ihren Auftritten traditionelle japanische Blasorchestermusik mit modernen popkulturellen Einflüssen. Eine ungewöhnliche Fusion, ...







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