Vorsorge
Kultur im Notfall schützen – Ministerin übergibt Ausrüstung
Berufsfeuerwehr Symbolbild
Die Berufsfeuerwehr in Mainz und zwei weitere Wehren in Rheinland-Pfalz bekommen besondere Ausrüstung, mit der im Ernstfall Kulturgüter gerettet werden sollen. (Symbolfoto)
Sven Hoppe. DPA

Im Erstfall muss es schnell gehen. Wenn Wasser oder Feuer Kulturgut bedroht, kann nicht erst Ausrüstung zur Rettung zusammengeklaubt werden. In Rheinland-Pfalz soll es an drei Orten bereitliegen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Bei Bränden oder Überflutungen können wertvolle Kulturgegenstände in Gefahr geraten. Um sie im Ernstfall besser vor der Zerstörung oder vor allzu starker Beschädigung zu schützen, hat das Land Rheinland-Pfalz drei «Ausrüstungssätze Kulturgut» angeschafft. Einer wird an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) in Mainz von Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) an die Berufsfeuerwehr in Mainz übergeben.

Neben Mainz erhalten die Feuerwehren in Speyer und Trier einen solchen Satz. Die Koordination läuft über die im Landesbibliothekszentrum (LBZ) Rheinland-Pfalz angesiedelte Landesstelle für Bestandserhaltung. Zu diesen Ausrüstungssätzen gehören nach LBZ-Angaben etwa Gitterwagen, Räumwerkzeuge, Beleuchtung, ein Nasssauger oder auch Materialien für die Dokumentation.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-736601/1

Ressort und Schlagwörter

Kultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten