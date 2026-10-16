Es wird ungemütlicher: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die kommenden Tage kühlere Temperaturen, Wolken und Regenschauer.

Offenbach (dpa/lrs) – Die kommenden Tage bringen wechselhaftes Wetter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Dabei soll es am Freitag laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trotz zunehmender Bewölkung noch trocken bleiben, in der Eifel ist am Abend schon erster Regen möglich. Die Temperaturen übersteigen nicht die 21 Grad.

Der Samstag startet bedeckt und regnerisch. Auch im Laufe des Tages sind noch Schauer möglich, es lockert aber auf. Der DWD erwartet deutlich kühlere Temperaturen als an den Tagen davor – die Höchstwerte sollen zwischen 12 und 15 Grad liegen.

Auch der Sonntag soll es laut DWD überwiegend bedeckt werden. Regen ist nicht ausgeschlossen. Dabei sollen die Temperaturen noch tiefer sinken, auf höchstens 12 Grad.

Am Montag ist weiterhin noch etwas Regen möglich, sonst aber weitestgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad.