Küchenbrand: Rund 100.000 Euro Schaden

In einer Küche bricht ein Feuer aus. Ein Bewohner wird leicht verletzt. Es entsteht ein hoher Schaden.

Niederkirchen bei Deidesheim (dpa/lrs) – Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederkirchen bei Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) hat einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Ein Bewohner wurde durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Samstag in der Küche einer Wohnung ausgebrochen.

Feuerwehrleute brachten die Flammen den Angaben zufolge rasch unter Kontrolle. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Ob der Brand wegen fahrlässigen Handelns oder durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, werde nun ermittelt.