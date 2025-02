Küche brennt in Firmengebäude

Im ersten Stock eines Hauses im Westerwald bricht ein Feuer aus. Menschen befinden sich nicht in dem Gebäude - doch der Schaden ist laut Polizei groß.

Scheuerfeld (dpa/lrs) – Eine Küche in einem Firmengebäude in Scheuerfeld im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) hat gebrannt. Es sei erheblicher Schaden entstanden, die genaue Summe sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand, in dem Gebäude hätten sich keine Menschen befunden. Das Feuer sei im ersten Stock ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand.