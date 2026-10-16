Ermittlungen
Kripo ermittelt nach Drohbrief an jüdische Kultusgemeinde
Polizeiwagen
Das unbekannte Pulver im Drohbrief wurde von Experten des Landeskriminalamtes als ungefährlicher Stoff identifiziert. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Ein Brief, eine Sprengdrohung und unbekanntes Pulver: Die Polizei gibt für den Stoff Entwarnung. Wie ernst die Drohung ist, prüfen Experten noch.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen eines Drohbriefs an die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz in Speyer ermittelt die Kriminalpolizei in Ludwigshafen. In dem Schreiben, das am Morgen per Post zugestellt wurde, drohte der unbekannte Verfasser damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte.

In dem Brief befand sich laut Polizei zudem ein unbekanntes Pulver. Experten des Landeskriminalamtes hätten dieses inzwischen als ungefährlichen Stoff identifiziert, teilte die Polizei weiter mit. Experten des Landeskriminalamtes bewerteten derzeit die Ernsthaftigkeit der Drohung.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-850545/1

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