Ein Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Speyer brennt, ein Bewohner wird schwer verletzt. Beschäftigte einer Sicherheitsfirma retten ihn noch vor Eintreffen der Feuerwehr.

Speyer (dpa/lrs) – Nach einem Zimmerbrand in einem Flüchtlingsheim in Speyer hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden.

Der 30-jährige Bewohner des Raumes wurde am Samstagabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten ihn noch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Zimmer gerettet, wie die Stadtverwaltung berichtete. Dabei wurden sechs Beschäftigte der Sicherheitsfirma leicht verletzt, weil sie Rauch einatmeten.